Haberler

Siirt'te kar yağışı; 117 köy yolu ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'in ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonucu toplam 117 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri yolları açmak için çalışmalara devam ediyor.

SİİRT'te gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası 117 köy yolu, ulaşıma kapandı.

Siirt'in ilçelerinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışıyla ilçelerden Baykan'da 16, Eruh'ta 30, Pervari'de 30, Şirvan'da 38, Tillo'da 3 köy yolu olmak üzere toplam 117 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Yetkililer, vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı

İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen'in neden mutsuz olduğu ortaya çıktı! Okan Buruk duruma el koydu

Suratının neden bu halde olduğu ortaya çıktı! Duruma el koyan biri var
Savaş sırasında bomba görüntü! O anları cep telefonuyla kaydettiler

Savaş sırasında bomba görüntü! O anları cep telefonuyla kaydettiler
Galatasaray ve Samsunspor'un Süper Lig'deki 27. hafta maçları ertelendi

Süper Lig'de 2 maç ertelendi
Marmara Bölgesi'nde 64 yılın en düşük yağış ortalaması kaydedildi: Susuzluk tehdidi kapıda

Marmara Bölgesi için korkutan uyarı: Susuzluktan perişan olacağız
Osimhen'in neden mutsuz olduğu ortaya çıktı! Okan Buruk duruma el koydu

Suratının neden bu halde olduğu ortaya çıktı! Duruma el koyan biri var
Korkunç olay! 7'nci kattan atladı, evinde ceset bulundu

Korkunç olay! 7'nci kattan atladı, evinde ceset bulundu
İngilizlerden Fenerbahçe'ye tepki çeken tezahürat: Galatasaray'ın...

İngilizlerden Fenerbahçe'ye olay tezahürat: Sen Galatasaray'ın...