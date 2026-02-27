Haberler

Siirt'te kar nedeniyle 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Siirt'te etkili olan kar nedeniyle 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Siirt'te etkili olan kar nedeniyle 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan karın ardından Veyselkarani Mahallesi Eruh Kavşağı mevkisinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada 1 kişi yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fecri Barlık
