Siirt'te kar nedeniyle 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Siirt'te etkili olan kar nedeniyle 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Siirt'te etkili olan kar nedeniyle 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kentte akşam saatlerinde başlayan karın ardından Veyselkarani Mahallesi Eruh Kavşağı mevkisinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada 1 kişi yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fecri Barlık