Siirt'te yolları kardan kapanan köylerde rahatsızlanan 2 kişiyi, ekipler hastaneye ulaştırdı

SİİRT'in Şirvan ve Eruh ilçelerine bağlı köylerde rahatsızlanan ve kar nedeniyle mahsur kalan 2 kişi, İl Özel İdaresi, Karayolları ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla yolun açılmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.

Şirvan ilçesine bağlı Kasımlı köyünde dün akşam saatlerinde nefes darlığı şikayetiyle rahatsızlanan Perihan Hüseyinoğlu'nun (25) ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yolun kar nedeniyle ulaşıma kapalı olması nedeniyle bölgeye sağlık ekipleriyle birlikte İl Özel İdaresi ekipleri de sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 2 saat süren yol açma çalışmasının ardından Hüseyinoğlu'na ulaştı. Perihan Hüseyinoğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.

Eruh ilçesine bağlı Yanılmaz köyünde ise aniden rahatsızlanan Kardelen Özalp (21) İl Özel İdaresi ekipleri tarafından evinden alınarak, ana caddeye çıkarıldı. Durumu ağır olmayan Özalp, daha sonra köy muhtarı tarafından hastaneye götürüldü.

Öte yandan, İstanbul'dan Şirvan ilçesi Özpınar köyüne cenaze getiren bir yolcu otobüsü de yoğun kar nedeniyle yolda mahsur kaldı. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla otobüs bulunduğu yerden kurtarılarak yoluna devam etti.

