Siirt'te bir kafenin çatısına kar kütlelerinin düşmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Güncelleme:
Siirt'te bir binanın çatısından kopan kar kütleleri, zemin kattaki bir kafenin çıkma bölümünün çatısına düştü. Olayın ardından sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şans eseri kimse yaralanmadı.

Siirt'te bir binanın çatısından kopan kar kütlelerinin zemin kattaki kafenin çıkma bölümünün çatısına düştüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kooperatif Mahallesi Turan Beyazıt Caddesi'nde 7 katlı bir binanın çatısında biriken kar kütleleri bir anda koparak, zemin kattaki kafenin çıkma bölümünün çatısına düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis, güvenlik amaçlı yolu trafiğe kapatırken, kimsenin yaralanmadığını, kafenin çatısında hasar oluştuğunu tespit etti.

İtfaiye ekipleri, çatıdaki kar kütlelerini tazyikli suyla temizledi.

Öte yandan, kar kütlelerinin kafenin çatısına düşme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
500

