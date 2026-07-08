Siirt'te başı trafo temelindeki beton boşluğa sıkışan kedi kurtarıldı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir kedinin başı trafo temelindeki beton boşluğa sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve elektrik ekipleri hiltiyle betonu kırarak kediyi kurtardı. Sağlık durumu iyi olan kedi doğaya salındı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde kafası trafo temelindeki beton boşluğa sıkışan kedi ekiplerce kurtarıldı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kedinin başının trafo temelinin beton deliğine sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu Kurtalan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Dicle Elektrik ekiplerine bildirdi.
Ekipler, hilti yardımıyla betonu kırarak, yavru kediyi bulunduğu yerden kurtardı.
Yapılan incelemede sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan kedi salındı.
Kaynak: AA / Abdurrahman Binay