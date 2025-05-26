Siirt'te Kaçak Yapıların Yıkımı Gerçekleştirildi
Siirt'te, şehir estetiğini bozan ve ortak kullanım alanlarını ihlal eden kaçak yapılar yıkıldı. Yıkım işlemleri, sahipleri tarafından gerçekleştirilen binalarda ve belediye ekipleri tarafından ihlal tespit edilen diğer yapıda uygulandı.
Siirt'te kaçak yapıldığı tespit edilen yapıların yıkımı yapıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, şehir estetiğini bozan, ortak kullanım alanlarını ihlal eden kaçak yapılaşmaya yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda, 1 Şubat 2025'ten itibaren binaların çekme mesafeleri mevzuata aykırı olarak yapıldığı tespit edilen 5 iş yerindeki kaçak yapı, sahipleri tarafından yıktırıldı, 1 iş yerinde ise yapılan uyarılara rağmen mevzuata aykırılık giderilmediğinden hakkında idari ceza uygulandı ve yapı belediye ekiplerince yıktırıldı.
Ayrıca denetimler sırasında mevzuata aykırılığı tespit edilen 3 iş yeri ile ilgili yıkım ve idari para cezası süreci başlatıldı.