Siirt'te Jandarma Ekiplerinden Öğretmenler Günü Ziyareti

Siirt'te jandarma ekipleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenleri okulda ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilde 297 okulu ziyaret ederek, öğretmenlerin gününü kutladı.

Öğretmenlere, çiçek takdim eden ekipler, görevlerinde başarı diledi.