Siirt'te İşitme Kaybı Olan Hasta Ameliyatla Sağlığına Kavuştu

Siirt'te İşitme Kaybı Olan Hasta Ameliyatla Sağlığına Kavuştu
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Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde işitme kaybı yaşayan 28 yaşındaki Hamid İshak, başarılı bir endoskopik orta kulak keşif ameliyatı geçirdi ve işitme yetisini geri kazandı.

Siirt'te işitme kaybı yaşayan hasta yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki Hamid İshak, Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Op. Dr. Gazi Zeydoğlu tarafından ameliyata alındı.

Yapılan tetkiklerde, hastanın kemikçik zincirinde anomali olabileceği düşünülerek endoskopik orta kulak keşif ameliyatı yapıldı.???????

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zeydoğlu, başarılı bir operasyon yapıldığını belirtti.

Zeydoğlu, "Hastanın işitmesini yeniden kazandırmak amacıyla, çekiç kemikçiği ile iç kulak penceresi arasına eksik kemikçiklerin görevini üstlenecek bir protez yerleştirdik. Bu müdahale sayesinde hastamız tekrar duymaya başladı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Recep Çelik - Güncel
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