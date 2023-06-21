Üye Girişi
Haberler

Siirt'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Güncel Haberler

Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

Siirt'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

SİİRT - Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt Çevre Yolu Kavşağı'nda meydana geldi. 06 S 5757 plakalı otomobil ile 34 EJ 1987 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan otomobillerden bir tanesi ters döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilde bulunan yaralılar, itfaiye ve UMKE ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş - Güncel

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi İtfaiye Siirt Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title