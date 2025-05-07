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Siirt'te Hıdırellez Coşkuyla Kutlandı

Siirt'te Hıdırellez Coşkuyla Kutlandı
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Siirt'te düzenlenen etkinliklerle Hıdırellez baharın gelişini kutladı. Farklı aktiviteler ve geleneksel oyunlarla geçen şenlikte vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.

Siirt'te Hıdırellez etkinliklerle kutlandı

SİİRT - Siirt'te baharın müjdecisi Hıdırellez, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Kızlar Tepesi amfi tiyatroda baharın müjdecisi Hıdırellez, çeşitli etkinlikle kutlandı. Geleneksel oyunların oynandığı ve halayların çekildiği şenlikte, baharın gelişi coşku ve neşeyle karşılandı. Soğuk havaların ardından güneşli günün tadını çıkardıklarını ifade eden vatandaşlar, etkinliğin düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Vatandaşlardan Aziz Şirvan, "Çok güzel bir etkinlik oldu. Düğün havasında geçti. Çoluk çocuk çok eğlendi. Herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN TAYFUR KILIÇVURAN - Güncel
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