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Siirt'te heyelan nedeniyle bozulan yayla yolu açıldı

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Siirt'in Pervari ilçesinde heyelan ve yağmur nedeniyle bozulan yayla yolu açıldı. Vali Kemal Kızılkaya, arıcıların yol talebini yerine getirdi.

Siirt'in Pervari ilçesinde heyelan ve yağmur nedeniyle bozulan yayla yolu açıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kemal Kızılkaya, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün "Siirt Arıcılığını ve Arı Ürünlerini Geliştirme Projesi" kapsamında 100 aileye 2 bin arılı kovan dağıtım programı sırasında Çavuşlu köyü arıcılarının yol talebini yerine getirdi.

İl Özel İdaresi ekipleri, Vali Kızılkaya'nın talimatıyla heyelan ve yağmur nedeniyle bozulan 7 kilometrelik Çavuşlu köyünden yaylaya giden stabilize yolu açtı.

Çavuşlu köyü Muhtarı Reşit Unğan, yaylada bal üretiminin önemine değinerek, Vali Kızılkaya'ya köy halkı adına teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Kızılkaya Pervari Siirt Tarım Çevre Yaşam Güncel Haberler

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