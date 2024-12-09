Siirt'te Hayırsever İş İnsanından Eğitime Destek: 3 Derslikli Okul Protokolü İmzalandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde hayırsever bir iş insanı tarafından yaptırılacak 3 derslikli okul için protokolü imzalandı.

Valiliğin açıklamasına göre, Teylan köyüne yapılacak okul için, Valilik'te düzenlenen imza törenine, Vali Kemal Kızılkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu ve Aydın'da yaşayan hayırsever iş insanı Mehmet Kendal Yöndemli katıldı.

Protokol kapsamında, 3 derslikli inşa edilecek okula "Mehmet ve Hayat Yöndemli" ismi verilecek.

Kızılkaya, Kurtalan ilçesine kazandırılacak eğitim yatırımının örnek bir proje olması temennisinde bulundu.

Eğitimin geleceğin teminatı olduğunu dile getiren Kızılkaya, "Eğitim, toplumların kalkınmasında en önemli faktördür. Bu tür bağışlar eğitimdeki kalitenin artırılmasına ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır. Hayırsever iş insanımız Yöndemli'ye eğitime verdiği destek için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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