Üye Girişi
Haberler
Suriye'de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu

Suriye'nin yeni başbakanı belli oldu

 Münbiç'i terörden temizleyen operasyon İsrailli bakanı küplere bindirdi

Türkiye sınırında kaydedilen görüntü İsrailli bakanı küplere bindirdi

 Esad'ın zulmü, hapishanelerdeki tutsakları bu hale getirdi

Esad'ın zulmü, bu hale getirdi! Görüntülere yürek dayanmaz
6 şehidimizin olduğu helikopter kazasında kahreden detay

6 şehidimizin olduğu helikopter kazasında kahreden detay

Siirt'te Hayırsever İş İnsanından Eğitime Destek: 3 Derslikli Okul Protokolü İmzalandı

Siirt'te Hayırsever İş İnsanından Eğitime Destek: 3 Derslikli Okul Protokolü İmzalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'in Kurtalan ilçesinde hayırsever iş insanı Mehmet Kendal Yöndemli tarafından yaptırılacak 3 derslikli okul için protokol imzalandı. Vali Kemal Kızılkaya, eğitim projelerinin toplumların kalkınmasındaki önemine vurgu yaptı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde hayırsever bir iş insanı tarafından yaptırılacak 3 derslikli okul için protokolü imzalandı.

Valiliğin açıklamasına göre, Teylan köyüne yapılacak okul için, Valilik'te düzenlenen imza törenine, Vali Kemal Kızılkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu ve Aydın'da yaşayan hayırsever iş insanı Mehmet Kendal Yöndemli katıldı.

Protokol kapsamında, 3 derslikli inşa edilecek okula "Mehmet ve Hayat Yöndemli" ismi verilecek.

Kızılkaya, Kurtalan ilçesine kazandırılacak eğitim yatırımının örnek bir proje olması temennisinde bulundu.

Eğitimin geleceğin teminatı olduğunu dile getiren Kızılkaya, "Eğitim, toplumların kalkınmasında en önemli faktördür. Bu tür bağışlar eğitimdeki kalitenin artırılmasına ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır. Hayırsever iş insanımız Yöndemli'ye eğitime verdiği destek için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

???????

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
img

Karısını başka bir adamla börekçide gören koca dehşet saçtı
img

Memurların zam talebi belli oldu
img

Futbol hayatı tehlikede
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

BUSKİ Bursa su kesintisi! 9-10 Aralık Nilüfer, İnegöl, Gemlik su kesintisi listesi MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 9 Aralık Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 9-10 Aralık Antalya su kesintisi listesi Kızıl Goncalar 30. bölüm tek parça, full izle NOW TV! Kızıl Goncalar 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Adana ASKİ su kesintisi! 9-10 Aralık Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi KOSKİ Konya su kesintisi! 9-10 Aralık Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi Kalpazan 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi! 9-10 Aralık Ödemiş, Seferihisar, Dikili su kesintisi listesi Kemal Kılıçdaroğlu kaza mı yaptı? Kemal Kılıçdaroğlu kaza sağlık durumu ne? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 9-10 Aralık GASKİ su kesintisi listesi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.