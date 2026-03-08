Haberler

Siirt'te yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan hamile kadın hastaneye ulaştırıldı

Siirt'in Pervari ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan Gökbudak köyünde rahatsızlanan hamile kadın, ekiplerin zor çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kadını hastaneye götürdü.

İl Özel idaresinden yapılan açıklamaya göre, ilçede etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Gökbudak köyünde rahatsızlanan 22 yaşındaki Hediye Efe'yi hastaneye götüremeyen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen karla mücadele ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı.

Zorlu çalışma sonucu yolu açılan köye ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından hamile kadını hastaneye ulaştırdı.

Öte yandan, ilçenin Narsuyu köyü yolunda heyelan meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekiplerce yol tekrar ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz
