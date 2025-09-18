Haberler

Siirt'te Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'in Şirvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 27 AV 117 plakalı hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada sürücüsü henüz belirlenemeyen araçta bulunan Sabahattin O. ve Yaşar D. yaralandı.

Siirt'in Şirvan ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 27 AV 117 plakalı hafif ticari araç, Siirt-Şirvan kara yolunda şarampole devrildi.

Kazada, Sabahattin O. ve Yaşar D. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Naci Adıgeçen - Güncel
3 kadın yarı çıplak arabada dans etti, gören şaştı kaldı

3 kadın yarı çıplak arabada dans etti, gören şaştı kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Kartımı unuttum' yalanıyla hesabı ödemeden kaçtı

Yaptığınız rezilliğe o çocuğu alet etmeseydiniz keşke
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.