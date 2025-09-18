Siirt'te Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 2 Yaralı
Siirt'in Şirvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 27 AV 117 plakalı hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada sürücüsü henüz belirlenemeyen araçta bulunan Sabahattin O. ve Yaşar D. yaralandı.
Siirt'in Şirvan ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 27 AV 117 plakalı hafif ticari araç, Siirt-Şirvan kara yolunda şarampole devrildi.
Kazada, Sabahattin O. ve Yaşar D. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Naci Adıgeçen - Güncel