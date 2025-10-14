Siirt'te Hafif Ticari Araç ile Traktör Çarpıştı: 2 Yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Çayırlı ile Konakpınar köyleri arasında, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 71 AAS 740 plakalı hafif ticari araç ile plakası belirlenemeyen traktör çarpıştı.

Kazada 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.