Siirt'te Hafif Ticari Araç ile Traktör Çarpıştı: 2 Yaralı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde, hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Çayırlı ile Konakpınar köyleri arasında, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 71 AAS 740 plakalı hafif ticari araç ile plakası belirlenemeyen traktör çarpıştı.
Kazada 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel