Siirt'te Hafif Ticari Araç ile Traktör Çarpıştı: 2 Yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çayırlı ile Konakpınar köyleri arasında, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 71 AAS 740 plakalı hafif ticari araç ile plakası belirlenemeyen traktör çarpıştı.

Kazada 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

