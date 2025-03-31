Siirt'te Hafif Ticari Araç Devrildi: 3 Yaralı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve daha sonra Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Gözpınar köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada E.N, S.P. ve E.Y. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA / Recep Çelik - Güncel