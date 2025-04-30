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Siirt'te Gazze İçin Kermes Düzenlendi

Siirt'te Gazze İçin Kermes Düzenlendi
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Selami Değer Anadolu Lisesi'nde düzenlenen kermeste, öğrenciler ve öğretmenler tarafından hazırlanan ürünler satıldı. Elde edilecek gelirlerin Gazze'ye bağışlanacağı bildirildi.

Siirt'te İsrail saldırısı altında olan Gazze yararına kermes açıldı.

Selami Değer Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından okul bahçesinde düzenlenen kermeste, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan ürünler satışa sunuldu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Siirt İl Temsilcisi Mehmet Faruk Süzgün, kermesten elde edilecek gelirlerin İHH aracılığıyla Gazze'ye bağışlanacağını belirtti.

Kermesin yoğun ilgi gördüğünü belirten Süzgün, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kermese, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenci ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Recep Çelik - Güncel
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