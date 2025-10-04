Siirt'te Filistin'e Destek İçin Botan Çayı'nda Kano Turu

Siirt'te, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek için bir araya gelen vatandaşlar, Botan Çayı'na açıldı.

Filistin'e Destek Platformu tarafından düzenlenen programda, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü havzasında kalan Botan Çayı Tahta Mendik mevkisinde vatandaşlar "Sumud için Özgürlüğün Dalgaları" sloganıyla bir araya geldi.

Siirt Üniversitesi Kano Sup Topluluğunun da destek verdiği programda, kano ve botlara Türk ve Filistin bayrakları asıldı.

Burada bazı vatandaşlar bot ve kanolarla çaya açıldı.

Filistin'e Destek Platformu Sözcüsü Özgür Ögetürk, grup adına yaptığı açıklamada, onurlu bir direnişe desteği hep birlikte haykırmayı amaçladıklarını söyledi.

Ögetürk, şunları kaydetti:

"Sumud Filosu, işgalci İsrail tarafından devletlerin ve tüm dünyanın gözleri önünde hukuksuzca alıkonuldu. İsrail, Gazze'ye gıda ve tıbbi yardım taşıyan bu gemilerin ulaşmasını engelledi. İşgalciler, tonlarca ağırlıktaki bombaların ve insanlık dışı saldırılarının yanında insani yardımların girişini de engelleyerek açlığı da Gazze'de bir silah olarak kullanıyor. Mavi Marmara ile başlayan, Vicdan, Madleen, Hanzala gemileriyle ve Sumud Filosu'yla devam eden bu vicdan hareketi, bugün Özgürlük Filosu ile yoluna devam ediyor."

Herkesin bu filonun amacına ulaşması ve ablukanın kırılması için elinden gelen desteği vermesi gerektiğine dikkati çeken Ögetürk, bu amaçla sosyal medyada, sokakta ve her yerde Gazze'nin onurlu mücadelesinin anlatılması ve işgale karşı duruşun her gün daha güçlü bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

"Düzenlenen bu filolar, sadece bir yardım hareketi değil aynı zamanda bir adalet arayışı ve insanlık mücadelesidir. Bu yolda, her birimize büyük sorumluluk düşüyor." ifadelerini kullanan Ögetürk, Gazze'deki zulmün devam ettiğini ve İsrail'in soykırım suçunu işlediğini kaydetti.