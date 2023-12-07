Siirt'te FETÖ/PDY Üyesi Yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve FETÖ'nün sözde Siirt esnaf mütevellisinde yer alan M.E.G.'nin adresini tespit etti. Harekete geçen ekipler, M.E.G.'yi operasyon ile yakaladı. Gözaltına alınan M.E.G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel