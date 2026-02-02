Siirt'te evde çıkan yangın söndürüldü
Siirt'in Yeni Mahalle bölgesinde bir tek katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, evde maddi hasar meydana geldi.
Siirt'te bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yeni Mahalle'de tek katlı müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel