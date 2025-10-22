Siirt'te Elektrik Direğinde Yangın Söndürüldü

Siirt'te elektrik direğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Veysel Karani Mahallesi'nde bir aydınlatma direğindeki kablolar henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını çevreye sıçramadan söndürdü.