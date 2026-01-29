Haberler

Siirt'te "İlk Öğretmenim Ailem" ve "Çocuklar Güvende" mobil uygulamaları tanıtıldı

Siirt'te geliştirilen 'İlk Öğretmenim Ailem' ve 'Çocuklar Güvende' mobil uygulamaları, çocukların güvenliğini sağlamak ve ailelere rehberlik etmek amacıyla tanıtıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, uygulamaların sağladığı hizmetler hakkında bilgi verildi.

Siirt'te, çocukların güvenliğini sağlamak, ailelere ve çocuklara rehberlik etmek amacıyla geliştirilen "İlk Öğretmenim Ailem" ve "Çocuklar Güvende" mobil uygulamaları tanıtıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Güres Caddesi, Sancaklar Ortaokulu önünde kurulan stantta, vatandaşlara mobil uygulamalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çocuklar Güvende" uygulamasının çocukların ihmal, istismar ve şiddet gibi risk durumlarını yetkili birimlere yönlendirmeyi, "İlk Öğretmenim Ailem" uygulamasının ise 0-6 yaşlarındaki çocukların gelişim süreçlerinde aileleri desteklemeyi hedeflediğini söyledi.

Ebeveynleri ve çocukları güvende tutmayı, çocukların gelişimine katkı sunmayı amaçlayan uygulamaları tanıttıklarını belirten Sidar, "Ailelere rehberlik edecek çalışmalar bu platformlarda yer alıyor. Uygulamaları tanıtmak amacıyla kentin işlek caddelerinden birinde stant kurduk. Standımıza ilgi oldukça yoğundu. Çocuklar ve aileler için güvenli bir ortam oluşturmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde rehber öğretmen ve psikolojik danışman Nevruz Altuntop da stantlarda vatandaşlara uygulamalar hakkında bilgilendirme yapıldığını söyledi.

Tanıtım çalışmalarının farklı noktalarda da devam edeceğini aktaran Altuntop, standı ziyaret eden vatandaşların karekod aracılığıyla uygulamaları cep telefonlarına indirebildiğini, her iki uygulamanın da yoğun ilgi gördüğünü kaydetti.

Öğrencilerden Talha Tren, uygulamayı evde indireceğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
