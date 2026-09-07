Siirt'te çıkan orman yangını söndürüldü
Siirt'in Baykan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.
Siirt'in Baykan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.
Gümüşkaş köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile Siirt, Diyarbakır, Batman ve Bitlis Orman İşletme müdürlüklerinden ekipler sevk edildi.
Vatandaşların da desteğiyle ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Kaynak: AA