Siirt'te çığ düşen köy yolu ulaşıma açıldı

Güncelleme:
Siirt'in Pervari ilçesinde meydana gelen çığ düşmesi nedeniyle kapanan köy yolu, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Pervari ilçesine bağlı Gözlükuyu ile Karşıyaka köylerini birbirine bağlayan yola, gece saatlerine çığ düştü. İhbarla bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolda çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
