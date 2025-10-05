Haberler

Siirt'te Çaya Giren Genç Boğuldu

Siirt'te Çaya Giren Genç Boğuldu
Siirt'in Eruh ilçesinde serinlemek için girdiği Zarova Çayı'nda akıntıya kapılan 17 yaşındaki Veysel Kaçar boğuldu. Ekiplerin çalışmalarıyla sudan çıkarılan genç, hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.

Zarova Çayı'na serinlemek için giren Veysel Kaçar (17), bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, UMKE, AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye ile Eruh Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla Kaçar sudan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaçar'ın cenazesi Eruh Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Nurettin Kilis - Güncel
