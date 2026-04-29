Siirt'te balkondan düşen genç yaralandı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde balkondan düşen 19 yaşındaki genç yaralandı.
Bölüktepe köyündeki evinin birinci katındaki balkona çıkan S.E.Ş, dengesini kaybederek beton zemine düşü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Düşmenin etkisiyle yaralanan genç, ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. S.E.Ş, buradaki müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA / Abdurrahman Binay