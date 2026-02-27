Siirt'te baraj gölünde botu arızalanan kişi kurtarıldı
Siirt'in Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü Tehte Mendik mevkiinde botu arızalanan K.A., AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü Tehte Mendik mevkisinde K.A'nın botu arızalandı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu suda mahsur kalan K.A. kurtarıldı, botu güvenli bölgeye çekildi.
Kaynak: AA / Fecri Barlık