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Kavga ettiği kişiyi kürekle öldürdü

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Siirt'in Şirvan ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada başına kürek darbesi alan Selim Buğutekin hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SİİRT'in Şirvan ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle A.B. ile aralarında çıkan kavgada başına aldığı kürek darbesiyle yaralanan Selim Buğutekin, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam, Şirvan ilçesi Nallıkaya köyünde meydana geldi. Selim Buğutekin ile A.B. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Selim Buğutekin, başına aldığı kürek darbesiyle, A.B. de aldığı darbeler sonucu yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesini yaptığı yaralılardan Selim Buğutekin, kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Buğutekin'in cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. A.B.'nin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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