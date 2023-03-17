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Siirt'te arazi anlaşmazlığı kavgasında yeğen, amcasını silahla öldürdü

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Siirt'te arazi anlaşmazlığı kavgasında yeğen, amcasını silahla öldürdü

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir kişi, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada amcasını tabancayla vurarak öldürdü.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir kişi, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada amcasını tabancayla vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Ballıkaya köyünde M.T. ile amcası Meki T. (55) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, M.T. amcasına tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan Meki T. çevredekilerin yardımıyla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Meki T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kurtalan Siirt Güncel Haberler

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