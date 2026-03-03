Haberler

Siirt'te akaryakıt istasyonunda çıkan yangın söndürüldü

Siirt'te Barış Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Siirt'te bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Barış Mahallesi'nde akaryakıt istasyonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, güvenlik önlemi aldığı istasyon çevresini tedbir amaçlı boşalttı.

İtfaiye ekipleri köpüklü su kullanarak yangını söndürdü.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz
