Siirt'te 55 yıl hekimlik yapan Dr. Feridun Bağış'ın cenazesi toprağa verildi

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İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında hayatını kaybeden Dr. Feridun Bağış, memleketi Siirt'te son yolculuğuna uğurlandı.

Kentte 55 yıl hekimlik yapan Bağış'ın cenazesi, İstanbul'dan Siirt Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi'ne getirildi.

Kılınan namazın ardından Bağış'ın cenazesi Zevye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, Bağış'ın yeğeni eski Avrupa Birliği Bakanı ve Büyükelçi Egemen Bağış ve yakınlarının yanı sıra Vali Kemal Kızılkaya, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, AK Parti İl Başkanı Abdulhekim Gider, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA