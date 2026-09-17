Haberler

Siirt'te 55 yıl hekimlik yapan Dr. Feridun Bağış'ın cenazesi toprağa verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+2 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında hayatını kaybeden Dr. Feridun Bağış, memleketi Siirt'te son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında hayatını kaybeden Dr. Feridun Bağış, memleketi Siirt'te son yolculuğuna uğurlandı.

Kentte 55 yıl hekimlik yapan Bağış'ın cenazesi, İstanbul'dan Siirt Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi'ne getirildi.

Kılınan namazın ardından Bağış'ın cenazesi Zevye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, Bağış'ın yeğeni eski Avrupa Birliği Bakanı ve Büyükelçi Egemen Bağış ve yakınlarının yanı sıra Vali Kemal Kızılkaya, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, AK Parti İl Başkanı Abdulhekim Gider, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
Aziz Yıldırım, Okan Buruk'un listesindeki yıldız için devreye girdi

Aynı yıldızı istiyorlar! Değeri tam 40 milyon euro
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gençlerin havai fişek eğlencesi faciayla bitti! 19 ev yandı, 1 kişi hayatını kaybetti

Havai fişek eğlencesi faciayla bitti! 19 ev yandı, 1 kişi öldü
Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynuyor! 4 isim kulübeye

İsmail Kartal neşteri vurdu! 4 isim kulübeye, yıldız futbolcu şok oldu
ABD ile Husiler Umman'da masaya oturdu! Kızıldeniz için kritik görüşme

Terlikli savaşçılar süper güce diz çöktürdü
Kozinoğlu soruşturmasında gözaltı kararı verilen Hasan Atilla Uğur'dan ilk açıklama

Hasan Atilla Uğur'dan gözaltı kararı sonrası ilk açıklama
Polise bıçak çekip direndi! Nedeni de olay kadar enteresan

Polise bıçak çekip direndi! Nedeni de olay kadar enteresan
Fatih Tekke'nin koltuğu ona emanet! İşte Trabzonspor'un yeni hocası

Fatih Tekke'nin koltuğu ona emanet! İşte Trabzonspor'un yeni hocası

Kendilerini 'polis' olarak tanıtıp milyonlarca liralık vurgun yaptılar! 11 şüpheli tutuklandı

Vurgundan milyonlar kaldırdılar! Şimdi hesap vakti