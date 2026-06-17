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Siirt'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33 kişi yakalandı

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Siirt'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33 hükümlü, emniyet ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Siirt'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Operasyonlar kapsamında, haklarında 18 yıl 2 ay 7 gün, 9 yıl 1 ay 22 gün, 8 yıl 4 ay ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 33 kişi yakalandı.

Yakalananlar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz
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