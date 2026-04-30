Siirt'te 2 okulda Sıfır Atık Kütüphanesi açıldı

Siirt'te Sıfır Atık Projesi kapsamında oluşturulan kütüphaneler düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kemal Kızılkaya ile eşi Nurten Kızılkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında Valiliğin koordinasyonunda Selahattin Eyyubi İlkokulu ve Mehmetçik İlkokulu'nda kurulan Sıfır Atık Kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kızılkaya, Sıfır Atık Projesinin geleceğe bırakılacak en değerli miras olduğunu aktardı.

Sıfır Atık Projesinin yalnızca çevreyi korumaya yönelik bir uygulama olmadığını, tasarruf bilincini güçlendiren eğitim süreçlerine katkı sunan ve kültürel değerleri yaşatarak gelecek nesillere aktaran önemli bir toplumsal dönüşüm hareketi olduğunu belirtti.

Açılışın ardından katılımcılar kütüphanede incelemelerde bulundu.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.