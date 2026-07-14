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Siirt'te 6'ncı kattaki balkondan düşen 15 yaşındaki Cemre Esila öldü

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Siirt'te oturduğu apartmanın 6. katındaki balkondan düşen 15 yaşındaki Cemre Esila Kayaalp, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SİİRT'te oturduğu apartmanın 6'ncı katındaki balkonundan düşerek yaralanan Cemre Esila Kayaalp (15), hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün gece, Bahçelievler Mahallesi Şeyh Muhibiddin Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle, oturduğu apartmanın 6'ncı katındaki dairenin balkonundan zemine düşen Cemre Esila Kayaalp, yaralandı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Kayaalp, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kayaalp, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cemre Esila Kayaalp'in cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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