Siirt Kurtalan'da trafoda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Siirt Kurtalan'da trafoda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Gözpınar köyü girişindeki trafoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir trafoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı Gözpınar köyü girişinde bulunan trafoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kaynak: AA