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Siirt Kurtalan'da altın hırsızlığı iddiasıyla biri firari hükümlü 4 kişi tutuklandı

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Siirt Kurtalan'da 25 Eylül'de bir evden 3 altın bilezik ve altın zincir çalınması iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. JASAT'ın yaklaşık 3 bin 600 aracı incelediği soruşturmada yakalanan şüphelilerden biri firari hükümlü çıktı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde evden altın çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri firari hükümlü 4 kişi tutuklandı.

Toytepe köyünde yaşayan A.D, 25 Eylül'de evinden 3 altın bilezik ve altın zincirin çalınması üzerine ihbarda bulundu.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından şüphelilerin yakalanması için çalışma yürütüldü.

Yaklaşık 3 bin 600 aracın incelenmesinin ardından hırsızlıkta kullanıldığı belirlenen araç durduruldu.

Ekiplerce araçta bulunan şüpheliler S.G, P.G, M.G. ve G.G. yakalandı.

Zanlıların çeşitli illerde çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları, S.G'nin 41 suç kaydının ve 10 ayrı dosya kapsamında 33 yıl 1 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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