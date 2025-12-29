Siirt'in Eruh ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
Eruh ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 29 Aralık'ta bir gün ara verildi. Yoğun kar yağışı ve köy yollarındaki aşırı buzlanma önlemleri kapsamında bu karar alındı.
Kaymakamlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, köy yollarında görülen aşırı buzlanma nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla taşımalı eğitime 29 Aralık Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel