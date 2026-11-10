Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Siirt İl Jandarma Komutanlığı Atatürk'ün 88. ölüm yıl dönümü için klip hazırladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt İl Jandarma Komutanlığı, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı için klip hazırladı. Pervari'de düzenlenen etkinlikte jandarma personelinin çocukları ve ortaokul öğrencileri bir araya geldi; sosyal medyada paylaşılan klip ilgi gördü.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla klip hazırladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Pervari İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, jandarma personelinin çocukları ile bölgedeki ortaokullarda eğitim gören öğrenciler bir araya geldi.

Atatürk'ün hatırasını yaşatmak, Cumhuriyet'in temel değerlerini genç nesillere aktarmak ve 10 Kasım'ın anlam ve önemini gelecek kuşaklara anlatmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte Siirt İl Jandarma Komutanlığınca hazırlanan klibe yer verildi.

???????Sosyal medya hesaplarından paylaşılan klip kısa sürede büyük ilgi gördü.

Kaynak: AA
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
10 Kasım töreninde şiir okurken aniden fenalaşarak bayıldı

10 Kasım töreninde korkutan görüntü
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2027 Milli Piyango bilet fiyatları belli oldu! Büyük ikramiye 1 milyar TL

Milli Piyango'da rakamlar uçtu! Büyük ikramiye dudak uçuklattı
Bakırköy'de 4 yayaya çarpan kurye tutuklandı! 18 yaşındaki Ayşenur hayatını kaybetti

Yolun karşısına geçerken can verdi! Kurye sürücü tutuklandı
Suudi Arabistan'dan Husilere misilleme! Başkent bombalandı

Korkulan oldu! Ülkenin başkentine gece yarısı bomba yağdırdılar
Polis babanın evde bıraktığı silah 12 yaşındaki oğlunun sonu oldu

Polis babanın silahı 12 yaşındaki oğlunun sonu oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile Antalya'da görüştü

Antalya'da kritik buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinde geri sayım: Bu tarihi kaçırmayın

Ev sahipleri dikkat! Bu tarihi kaçıran yandı
Türkiye'nin en işlek yolunda tipi! Ulaşım durma noktasına geldi

Türkiye'nin en işlek yolunda tipi! Ulaşım durma noktasına geldi