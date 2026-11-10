Siirt İl Jandarma Komutanlığı Atatürk'ün 88. ölüm yıl dönümü için klip hazırladı

Siirt İl Jandarma Komutanlığı Atatürk'ün 88. ölüm yıl dönümü için klip hazırladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt İl Jandarma Komutanlığı, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı için klip hazırladı. Pervari'de düzenlenen etkinlikte jandarma personelinin çocukları ve ortaokul öğrencileri bir araya geldi; sosyal medyada paylaşılan klip ilgi gördü.
Siirt İl Jandarma Komutanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla klip hazırladı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Pervari İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, jandarma personelinin çocukları ile bölgedeki ortaokullarda eğitim gören öğrenciler bir araya geldi.
Atatürk'ün hatırasını yaşatmak, Cumhuriyet'in temel değerlerini genç nesillere aktarmak ve 10 Kasım'ın anlam ve önemini gelecek kuşaklara anlatmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte Siirt İl Jandarma Komutanlığınca hazırlanan klibe yer verildi.
???????Sosyal medya hesaplarından paylaşılan klip kısa sürede büyük ilgi gördü.