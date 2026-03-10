Haberler

Siirt'te 5 hastanın kapalı kalp damarları açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kardiyoloji ekibi, modern tedavi yöntemleriyle 5 hastanın tıkalı kalp damarlarını açtı. Ekip, bölge halkına nitelikli sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonlarla 5 hastanın tıkalı kalp damarları açıldı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, kardiyoloji bölümünde görev yapan Doç. Dr. Muzaffer Aslan, Dr. Öğretim Üyeleri Çağdaş Kaynak, Aykut Yılmaz ve Gamze Yeter Arslan ile Uzman Dr. Ahmet Emir Ulutaş'tan oluşan ekip, modern tanı ve tedavi yöntemleriyle bölge halkına nitelikli sağlık hizmeti sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Aslan, bölümde koroner arter hastalıklarının tanı ve tedavisinde ileri girişimsel yöntemlerin başarıyla uygulandığını belirtti.

Yüksek riskli girişimlerde güncel tekniklerin kullanılması sayesinde birçok hastanın ileri merkezlere sevk edilmeden tedavi edilebildiğini ifade eden Aslan, şunları kaydetti:

"İntravasküler görüntüleme yöntemleri ve güncel kılavuzlara uygun tedavi stratejileri ile hasta sonuçlarının iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Bu hafta hastanemizde 5 hastamızda tam kapalı damar vakalarına müdahaleyi kardiyoloji ekibimizle birlikte başarılı şekilde gerçekleştirdik."

Kaynak: AA / Recep Çelik
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim

Günlerdir esip gürleyen Trump'tan geri adım niteliğinde sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ve Serdal Adalı bombayı patlattı: Onun kariyeri bitti

Ve Serdal Adalı bombayı patlattı: Onun kariyeri bitti
APP plakadan sonra sürücüleri bekleyen yeni ceza

APP plakadan sonra sürücüleri bekleyen yeni ceza
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik

Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
Füze düştü sandılar! Yıkım gün ağarınca anlaşıldı

Füze düştü sandılar! Yıkım gün ağarınca anlaşıldı
Ve Serdal Adalı bombayı patlattı: Onun kariyeri bitti

Ve Serdal Adalı bombayı patlattı: Onun kariyeri bitti
Tarihi maçın haritasını çizdiler! Oranı duyanlar inanamıyor

Tarihte daha önce böylesi görülmedi!
Evliliğini tek celsede bitiren Mehmet Ali Erbil ilk kez konuştu: Bir tek oğlumu özledim

Evliliğini tek celsede bitiren Mehmet Ali Erbil ilk kez konuştu