Siirt'te ihtiyaç tespit komisyon toplantısı yapıldı

Güncelleme:
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Başhekim Prof. Dr. Servet Yolbaş başkanlığında yapılan toplantıyla hastanenin mevcut durumu değerlendirildi ve hizmetlerin daha etkin yürütülmesi için ihtiyaçlar belirlendi. Acil taleplerin öncelikle ele alınacağı vurgulandı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Servet Yolbaş, başkanlığında ihtiyaç tespit komisyon toplantısı gerçekleştirildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, toplantıda hastanenin mevcut durumu ele alınarak hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesi için ihtiyaç duyulan alanlar değerlendirildi, birimlerden gelen talepler doğrultusunda eksiklikler masaya yatırılırken, öncelikli konular üzerinde duruldu.

Yolbaş, ihtiyaç listelerini inceleyerek, özellikle acil nitelik taşıyan taleplerin karşılanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi yönünde talimat verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yolbaş, hasta ve çalışan memnuniyetini doğrudan etkileyen konuların gecikmeden çözüme kavuşturulmasını amaçladıklarını belirtti.

Ocak ayı enflasyon yüzde 4,84 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları netleşti
