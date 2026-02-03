Siirt'te ihtiyaç tespit komisyon toplantısı yapıldı

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Servet Yolbaş, başkanlığında ihtiyaç tespit komisyon toplantısı gerçekleştirildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, toplantıda hastanenin mevcut durumu ele alınarak hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesi için ihtiyaç duyulan alanlar değerlendirildi, birimlerden gelen talepler doğrultusunda eksiklikler masaya yatırılırken, öncelikli konular üzerinde duruldu.

Yolbaş, ihtiyaç listelerini inceleyerek, özellikle acil nitelik taşıyan taleplerin karşılanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi yönünde talimat verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yolbaş, hasta ve çalışan memnuniyetini doğrudan etkileyen konuların gecikmeden çözüme kavuşturulmasını amaçladıklarını belirtti.