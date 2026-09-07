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Siirt Belediyesi okullarda temizlik çalışması başlattı

Siirt Belediyesi okullarda temizlik çalışması başlattı
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Siirt Belediyesince yeni eğitim-öğretim yılı öncesi okul bahçelerinde temizlik çalışması başlatıldı.

Siirt Belediyesince yeni eğitim-öğretim yılı öncesi okul bahçelerinde temizlik çalışması başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin daha sağlıklı ve temiz bir ortamda eğitim alabilmeleri amacıyla kent genelindeki okullarda temizlik çalışması yaptı.

Okul bahçelerinde çöp toplayan ekipler, ??????buraları tazyikli su ile temizledi.

Kaynak: AA
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