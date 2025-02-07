Siirt Belediyesi'nden Temizlik Seferberliği Başlatıldı

Siirt Belediyesince temizlik seferberliği başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'nın talimatıyla kentin daha temiz ve sağlıklı bir geleceğe taşınması için başlatılan kampanya, Veyselkarani Mahallesi'ndan başlatıldı.

Sabah erken saatlerde başlayan temizlik, Vali ve Başkan Vekili Kızılkaya ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Temizlik seferberliği ile cadde ve sokakların temizliği, çöp konteynerlerinin düzenli dezenfekte edilmesi ve okul çevrelerinin temizlenmesini planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, çalışmaların kentin geneli sağlık ve çevre bilincine büyük katkı sağlayacağını belirtti.

El ele, gönül gönülle vererek daha temiz ve sağlıklı bir çevre oluşturmayı amaçladıklarını belirten Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Siirt bizim evimiz, evimizi nasıl tertemiz tutuyorsak cadde ve sokaklarımızı da temiz tutacağız. Temizlik seferberliği, şehir halkında farkındalık oluşturarak daha yaşanabilir bir Siirt için önemli bir adımdır. Toplumun çevre konusundaki duyarlılığını artırmayı amaçlayan bu seferberlik, gelecek nesillere daha temiz bir şehir bırakma hedefiyle devam edecek."???????