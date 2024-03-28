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Siirt Belediyesi Halk Otobüsleri İl Özel İdarespor Renklerine Boyandı

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Siirt Belediyesi halk otobüsleri, İl Özel İdare spor'un renkleri olan sarı ve maviye boyandı.

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki otobüslerin renkleri, halkın ve spor camiasının talepleri doğrultusunda değiştirildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, otobüs durağında düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, farklı renklerde ve farklı zaman dilimlerinde alınan otobüslerde bütünlük ve ahenk sağlamak amacıyla takımı simgeleyen renklere boyandığını belirtti.

Sporseverlerin talepleri doğrultusunda böyle bir karar aldıklarını bildiren Kızılkaya, "Otobüsler kimisi beyaz, kimisi mavi, kimisi yeşil, kimisi sarı renkleri taşıyordu. Şehirde bir bütünlük olsun istedik. Ayrıca taraftara daha önce verilmiş bir sözümüz vardı. Bugün bu anlamlı günde taraftarlara formalarını ve polarlarını hediye ettik. Siirt İl Özel İdarespor'un daha üst liglerde başarılara imza atacağına olan inancımla hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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