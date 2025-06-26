Siirt Belediyesi 30 Bin Kişiye Sosyal Yardım Desteği Sağladı

Siirt Belediyesi 30 Bin Kişiye Sosyal Yardım Desteği Sağladı
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Siirt Belediyesi, çeşitli sosyal yardım programları çerçevesinde yıl içinde 30 bin 54 kişiye ayni ve nakdi destek ulaştırdı. Engelli bireylere özel yardım, gıda kolisi, sosyal market kartı dağıtımı, iftar organizasyonları ve psikolojik destek hizmetleri sunuldu.

Siirt Belediyesi, yıl içinde 30 bin 54 kişiye çeşitli alanlarda sosyal yardım desteği ulaştırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında bugüne kadar 30 bin 54 kişiye sosyal yardım desteği sağlandı.

Kentte 151 çölyaklı olmak üzere 166 kişiye özel diyet ürünlerinden oluşan 5 bin 420 gıda kolisi ve bin sosyal market kartı dağıtıldı, 725 hane ziyaretinde 3 bin 625 kişiye ayni ve nakdi yardım verildi.

Engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak adına 5 medikal yardım hizmeti verildi, 53 yeni engelli destek malzemesi ulaştırıldı.

Hamiyet Merkezi aracılığıyla 147 yetim çocuğun gelişimi destekleniyor. Ramazan ayı boyunca her gün 350 kişiye iftar organizasyonlarıyla toplam 9 bin 800 kişiye ulaşıldı, 2 bin 600 kişiye kandil simidi dağıtıldı.

Sosyal güvencesi bulunmayan 11 asker ailesine maddi yardım sağlandı, Psikolojik Destek Merkezinde 43 kişiye danışmanlık hizmeti verildi.

Çocuk Trafik Eğitim Parkında bilinçlendirme faaliyetleri ve Kadın Yaşam Merkezinde düzenli sinema etkinlikleriyle 2 bin 500 çocuk eğlenceli vakit geçirdi.

Anneler Günü, Aile Yılı ve Gençlik konserleri kapsamında toplam 3 bin kişiye açık hava konserleri düzenlendi. 159'un cami olmak üzere 194 ibadethanede kapsamlı temizlik yapıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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