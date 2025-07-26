Sıfır Artı Sergisi Balat'ta Sanatseverlerle Buluştu

Sıfır Atık Vakfı ve Rum Vakıfları Derneği işbirliğinde düzenlenen "Sıfır Artı" sergisi, Balat'taki Maraşlı Rum İlkokulu'nda sanatseverlerle buluştu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, "Sıfır Atık Artı" projesi kapsamında hayata geçirilen sergi, sürdürülebilirliği sanatın evrensel diliyle yorumluyor.

İstanbul'un çok kültürlü hafızasına ev sahipliği yapan Balat'ta açılan sergi, "Artık atık olmasın!" sloganıyla kullanılmayanın yeniden değer kazanabileceği, unutulanın hatırlanabileceği ve atığın anlamla örülebileceği bir bakış açısı sunuyor.

Farklı disiplinlerden dört sanatçının tekstil atıklarıyla ürettikleri eserleriyle ziyaretçileri düşünsel ve duygusal bir yolculuğa çıkaran sergide her sanatçı, kendine özgü ifade biçimiyle hem bireysel hem de kolektif hafızaya temas ediyor.

Her eserde yeniden şekillenen atıklar, sadece dönüşümün değil, insan emeğinin, tarihsel belleğin ve estetik duyarlığın bir bileşkesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu yönüyle sergi, izleyicisine sadece bakmayı değil, görmeyi ve düşünmeyi de öneriyor.

"Sıfır Artı" sergisi, 24 Ağustos'a kadar görülebilecek.