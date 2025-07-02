Şifa Hastanesi'nde Diyaliz Merkezi Yeniden Faaliyetlerine Başladı

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Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi, yakıt yetersizliği nedeniyle askıya alınan diyaliz merkezinin çalışmalarına yeniden başladı. Hastaneye yapılan yakıt yardımı krizi iki gün erteledi.

Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesinde, dün yakıt yetersizliği nedeniyle faaliyetleri askıya alınan diyaliz merkezinde çalışmalar yeniden başladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi için uluslararası ve BM kurumlarına yapılan yardım çağrılarının ardından hastaneye 3 bin litre yakıt sağlandığı ifade edildi.

Hastanede dün yakıt yetersizliği nedeniyle durdurulan diyaliz merkezindeki çalışmaların yeniden başladığı kaydedildi.

Yapılan yakıt desteğinin yaşanan krizi iki gün ertelediği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, tüm ilgili uluslararası ve insani kuruluşlara Gazze'deki hastanelere yakıt temininin kesintisiz sürdürülmesi ve hasta ve yaralıların hayatlarının kurtarılması çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy - Güncel
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