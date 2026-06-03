Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'nin sahili ve doğası dronla görüntülendi

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'nin başkenti Freetown'un sahili ve el değmemiş doğası dronla görüntülendi.

Atlantik Okyanusu kıyısında bulunan Freetown, doğal güzellikleri ve kilometrelerce uzanan sahiliyle dikkati çekiyor.

Beyaz kumu ve temiz okyanus suyuyla ön plana çıkan sahilde, sezonun açılmasıyla hareketlilik artmaya başladı.

Yağmurlu ve sıcak bir iklime sahip olan ülkede, başkentin yanı sıra ülkenin iç kesimlerindeki ormanlık alanlarda da palmiye başta olmak üzere çeşitli ağaçlar bulunuyor.

Yeşilin tonlarına bürünen uçsuz bucaksız ovalar ve dağlardaki ağaçlar güzel görüntüler oluşturuyor.

Başkent Freetown'un bu güzellikleri dronla görüntülendi.