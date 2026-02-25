Haberler

Sierra Leone, Gine askerlerinin sınır ihlali yaptığını duyurdu

Sierra Leone hükümeti, Gine Silahlı Kuvvetleri'nin Kalieyereh yerleşimine geçerek sınır ihlali yaptığını bildirdi. Olay sonrası bazı Gine askerleri gözaltına alındı.

Sierra Leone hükümeti, Gine Silahlı Kuvvetleri personelinin, Kalieyereh yerleşimine geçerek bölgede sınır ihlali yaptığını bildirdi.

Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamada, 23 Şubat'ta Gine Silahlı Kuvvetleri personelinin sınırdaki Kalieyereh yerleşimine geçerek bölgede konuşlu güvenlik unsurlarıyla karşı karşıya geldiğine işaret edildi.

Açıklamada, olay sırasında, Sierra Leone Silahlı Kuvvetleri ile Sierra Leone Polisi personelinin sınır karakolu ve konaklama tesisi inşası için tuğla üretimi yaptığı, ülke bayrağının ise Sierra Leone toprağı olarak kabul edilen alanda göndere çekili olduğu belirtildi.

Gine askerlerinin ortak güvenlik ekibinden bir subay dahil bazı personelin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, bu kişilerin Gine tarafına götürüldüğü ve silah ve mühimmatına el konulduğu ifade edildi.

Açıklamada, hükümetin gözaltına alınan personelin yerinin tespiti ve koşulsuz serbest bırakılmaları için diplomatik ve güvenlik kanallarını devreye soktuğu, konunun ulusal, bölgesel ve alt-bölgesel yetkili mercilere resmi olarak iletildiği kaydedildi.

Olayın barışçıl ve dostane şekilde çözülmesi için temasların sürdüğü ve gelişmelerin netleştirilmesi amacıyla bölgeye bir inceleme heyeti gönderildiği vurgulanan açıklamada, doğrulanmış bilgilerin kamuoyuyla paylaşılacağının altı çizildi.

Kaynak: AA / Adam Abu
