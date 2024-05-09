Siegfried Lenz'in Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı Oyunu İstanbul'da Seyirciyle Buluştu
Hukukun işlemediği bir düzende suçun herkese bulaşarak anonimleşmesinin anlatıldığı Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı oyunu, İstanbul Mecidiyeköy Büyük Sahne'de seyirciyle buluştu. Oyunda Sertel Uğur, Mert Asker, Can Şıkyıldız, Berk Sezenler, Berk Yaparel ve Aydın Sezgin rol aldı. İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyun, 12 Mayıs'a kadar izlenebilecek.
Siegfried Lenz'in yazdığı, Sezer Duru'nun çevirdiği, Özgür Yalım'ın yönettiği "Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı" oyunu, İstanbul Mecidiyeköy Büyük Sahne'de seyirciyle buluştu.
Hukukun işlemediği bir düzende suçun herkese bulaşarak anonimleşmesi, suç kavramının keyfileşmesinin metaforik bir dille anlatıldığı oyunda Sertel Uğur, Mert Asker, Can Şıkyıldız, Berk Sezenler, Berk Yaparel ve Aydın Sezgin rol aldı.
İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyun, 12 Mayıs'a kadar Büyük Sahne'de izlenebilecek.