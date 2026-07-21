Side açıklarında jandarma asayiş botundan sıkı denetim

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Botu, Side açıklarında vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla önleyici kolluk devriyelerini sürdürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı emrinde Side açıklarında görev yapan jandarma asayiş botu, deniz trafiğini kontrol ediyor, tur tekneleri ile diğer deniz araçlarını denetliyor.

Devriye faaliyetleri kapsamında denizden gelebilecek yasa dışı faaliyetlerin önlenmesine yönelik tedbirler alınırken, genel asayiş ile can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik kontroller de gerçekleştiriliyor.

Açıklamada, yaz sezonu boyunca denizlerde güvenliğin sağlanması, turizm faaliyetlerinin huzur ve güven ortamında sürdürülmesi ile vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik görev ve denetim faaliyetlerinin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.